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Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka urdhëruar tërheqjen e menjëhershme nga tregu të produktit "Flips Ketchup", pas njoftimit të marrë përmes Sistemit Evropian të Alarmimit të Shpejtë për Ushqim dhe Ushqim për Kafshë (RASFF), nr. 2026.8267.
Sipas njoftimit të AUV-së, gjatë një kontrolli zyrtar në Slloveni është marrë mostër e këtij produkti, ku analizat laboratorike kanë konstatuar praninë e gjurmëve të qumështit, alergjen ky që nuk ishte deklaruar në etiketë. Në bazë të vlerësimit të riskut brenda njoftimit RASFF, produkti është vlerësuar si i pasigurt për konsumatorët e ndjeshëm ndaj këtij alergjeni.
Menjëherë pas njoftimit, AUV ka nisur procesin e gjurmueshmërisë dhe Inspektorati i saj ka realizuar kontroll zyrtar te operatori ekonomik "PESTOVA" SHPK, prodhues i produktit. Gjatë kontrollit është konstatuar se produkti me Lot FK 04/26 ishte i pranishëm në stok, i prodhuar në sasi prej 20,406 pakosh dhe i eksportuar në disa vende.
Si masë, AUV ka urdhëruar:
tërheqjen e menjëhershme nga tregu të produktit me Lot FK 04/26;
ndalimin e shitjes apo distribuimit të sasisë së mbetur në depo;
kufizimin e prodhimit dhe vendosjes në treg të produktit të ri, deri në kryerjen e analizave laboratorike shtesë dhe/ose korrigjimin e deklarimit të përbërësve.
AUV ka theksuar se do ta përcjellë zbatimin e këtyre masave deri në përfundim, ndërsa vendimi final për fatin e produktit do të merret pas marrjes së rezultateve laboratorike, në përputhje me legjislacionin në fuqi për etiketimin dhe deklarimin e saktë të përbërësve.
Të dhënat e produktit:
Nr. i njoftimit RASFF: 2026.8267
Produkti: Flips Ketchup
Prodhuesi: PESTOVA L.L.C., Kosovë
Lot: FK 04/26
Data e skadimit: 11.02.2027
Rreziku i identifikuar: prani e padeklaruar e gjurmëve të alergjenit qumësht
AUV u ka bërë thirrje konsumatorëve të tregojnë kujdes gjatë blerjes së produkteve ushqimore. Nëse e hasin këtë produkt në treg, të njoftojnë menjëherë AUV-në, ndërsa ata që e kanë të blerë tashmë atë duhet ta kthejnë në pikën e blerjes.