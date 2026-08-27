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33 persona nga Britania e Madhe janë në mesin e qindra personave që dyshohet se rezultojnë të zhdukur pas një përmbytjeje vdekjeprurëse në kufirin Nepal-Tibet.
Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut goditën rajonin Rasuwa të mërkurën në mëngjes, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 157 personave në Nepal dhe tre të tjerëve në Tibet, sipas mediave shtetërore kineze, shkruan BBC, transmeton klankosova.tv.
Policia e Nepalit tha se 579 turistë rezultojnë të zhdukur, përfshirë 466 shtetas të huaj nga 28 vende të ndryshme.
Kryeministri Andy Burnham tha se është në kontakt me autoritetet lokale dhe se “do të bëjmë gjithçka që mundemi” për të mbështetur shtetasit britanikë të prekur.
Ai u bëri thirrje personave që ndodhen në atë zonë “të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale dhe këshillat tona për udhëtimet”.
Sipas policisë së Nepalit, 113 nga turistët e zhdukur janë shtetas nepalezë, ndërsa 54 janë nga Shtetet e Bashkuara.