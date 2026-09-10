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Disa persona dyshohet kanë humbur jetën dhe të tjerë janë plagosur, pasi një autobus turistik është përfshirë në një aksident pranë fshatit alpin Susch, në kantonin lindor të Graubundenit në Zvicër, njoftoi policia të enjten.
Policia lokale tha se ekipet e emergjencës janë dërguar në vendin e aksidentit, shkruan Deutsche Welle, transmeton klankosova.tv.
Mediat holandeze raportuan se autobusi transportonte turistë nga Holanda.
“Këta janë klientë holandezë të operatorit turistik holandez OAD. Ende nuk mund të themi se sa persona kanë humbur jetën apo janë plagosur”, tha një zëdhënëse e shoqatës holandeze të udhëtimeve ANVR për gazetën De Telegraaf.
Sipas De Telegraaf, në autobus ndodheshin 48 persona. Policia nuk e ka konfirmuar këtë shifër.
Aksidenti ndodhi në rrugën mes Susch dhe fshatit të afërt Zernez, sipas transmetuesit zviceran SRF.
SRF raportoi se në operacionet e shpëtimit u angazhuan disa helikopterë.