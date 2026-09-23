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Mërgata shqiptare në Australi do t’i bashkohet protestave në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, që u dënuan me 16 shtator me 81 vjet burg nga Haga.
Protesta me moton “Jo në emrin tim” do të mbahet më 27 shtator duke filluar nga ora 12:00, në Melbourne.
Organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje në një protestë paqësore, duke theksuar mesazhet e solidaritetit dhe drejtësisë.
Në posterin e protestës thuhet: “Lufta për liri nuk është krim!”, ndërsa theksohet edhe mbështetja për Kosovën dhe ish-pjesëtarët e UÇK-së, transmeton Klankosova.tv.
Protesta në Melbourne është pjesë e tubimeve të diasporës shqiptare në vende të ndryshme, pas aktgjykimit të Speciales ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Mesazhi i organizatorëve përmblidhet me thirrjen: “Zëri ynë ka rëndësi – Kosova në përjetësi”.