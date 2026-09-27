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Mërgata shqiptare në Australi i është bashkuar protestave në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, të cilët më 16 shtator u dënuan me gjithsej 81 vjet burgim nga Gjykata Speciale në Hagë.
Protesta me moton “Jo në emrin tim” është mbajtur në Melbourne, duke nisur nga ora 12:00, raporton Klankosova.tv.
Në mesin e protestuesve janë parë flamuj kuq e zi, flamujt e Kosovës, si dhe ata të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.
Protesta të ngjashme në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së janë zhvilluar në disa shtete, ndërsa në Prishtinë protestat po mbahen tashmë për natën e 12-të radhazi./Klankosova.tv