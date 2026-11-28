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Atletico Madridi ka marrë tri pikë të rëndësishme në udhëtim, duke mposhtur Elchen me rezultat 2-3, në kuadër të xhiros së 14-të të La Ligës.
Skuadra e Diego Simeones e nisi furishëm takimin dhe kaloi në epërsi që në minutën e pestë, kur Alejandro Grimaldo realizoi nga penalltia. Vetëm dy minuta më vonë, Lee Kang-in e dyfishoi epërsinë.
Elche reagoi në minutën e 26-të me Martim Neto, por Julian Alvarez në minutën e 41-të shënoi për 1-3, pas asistimit të Alex Baenas.
Në fillim të pjesës së dytë, Buba Sangare shënoi për 2-3 në minutën e 48-të, duke rikthyer emocionet në ndeshje. Megjithatë, Atletico arriti ta ruante epërsinë deri në fund.
Me këtë fitore, Atletico vazhdon garën për titull duke mbledh 34 pikë, dy më pak se Barcelona dhe një më shumë se Real Madridi.
Në xhiron e ardhshme derbi i madh, Barcelona-Atl.Madrid, kurse Elche udhëton te Osasuna.