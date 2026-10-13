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Atletico Madridi ka shënuar fitore 2-0 ndaj Manchester Unitedit në xhiron e dytë të Champions League.
Pablo Barrios i dha epërsinë skuadrës madrilene që në minutën e parë të ndeshjes, duke i vështirësuar punët për ekipin anglez.
Manchester Unitedi pësoi një goditje tjetër pesë minuta para fundit, kur Leny Yoro u përjashtua me karton të kuq. Vetëm pesë minuta më vonë, Ademola Lookman shënoi golin e dytë dhe vulosi fitoren e Atlético Madridit, transmeton Klankosova.tv
Me këtë rezultat, të dyja skuadrat mbeten me nga tri pikë pas dy xhirove të para.
Në ndeshjen e ardhshme, Atlético Madridi do të udhëtojë te Stuttgart, ndërsa Manchester Unitedi do të përballet me Comon në transfertë.