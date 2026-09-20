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Derbi numër 306 mes Atletico Madridit dhe Real Madridit i takoi vendasve, të cilët triumfuan 2-1 dhe regjistruan fitoren e 77-të në historinë e përballjeve mes dy skuadrave.
Pjesa e parë ishte e luftuar dhe me raste, me Real Madridin që paraqitej më mirë. Por në pjesën e dytë gjithçka ndryshoi.
Atletico kaloi në epërsi nga pika e bardhë, pasi Huijsen u ndëshkua direkt me karton të kuq. Grimaldo ishte i saktë nga penalltia për 1-0, transmeton Klankosova.tv.
Vendasit nuk u ndalën dhe Jonathan David shënoi edhe golin e dytë. Reali, me një lojtar më pak, arriti të ngushtojë rezultatin në minutën e 89-të me Antonio Rudiger, por pa mundur të shmangë humbjen.
Ky ishte disfatë e dytë e Real Madridit në kampionat. “Los Blancos” mbeten gjashtë pikë prapa Barcelonës, ndërsa Atlético ngjitet në vendin e dytë me 16 pikë, pesë më pak se lideri Barça.