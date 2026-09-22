Lajmet e fundit
Administratës Tatimore të Kosovës i janë bashkuar sot 39 punonjës të rinj, nga të cilët 32 inspektorë fillestarë dhe shtatë mbledhës të borxheve.
“Ju uroj suksese në detyrat tuaja të reja dhe ju përgëzoj për rezultatet e treguara gjatë këtij procesi. Mbi 2,000 kandidatë kanë konkurruar për këto pozita, ndërsa ju tashmë mbani një përgjegjësi të rëndësishme për të dëshmuar profesionalizmin, integritetin dhe përkushtimin tuaj në shërbim të tatimpaguesve dhe shtetit”, tha Mentor Hyseni, Drejtor i Përgjithshëm i ATK-së.
Në njoftimin e ATK-së thuhet se punonjësit e rinj janë përzgjedhur përmes një procesi publik dhe konkurrues, ku siç thuhet në njoftim, në fazat e vlerësimit kanë marrë pjesë 1,887 kandidatë.
“Përzgjedhja është realizuar nga komisioni i jashtëm, mbi bazën e meritës, profesionalizmit, transparencës dhe objektivitetit. Me këtë rekrutim, ATK rrit kapacitetet në inspektimin tatimor dhe mbledhjen e borxheve, duke synuar një administrim edhe më efektiv të detyrimeve tatimore dhe shërbim më profesional ndaj tatimpaguesve”, thuhet në komunikatën për media./Klankosova.tv