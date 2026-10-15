Lajmet e fundit
Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbledhur 908.8 milionë euro të hyra tatimore nga janari deri në shtator të vitit 2026, rreth 114.5 milionë euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Sipas të dhënave të ATK-së, kjo paraqet rritje prej 14.5 për qind të të hyrave tatimore, ndërsa njëkohësisht numri i ndëshkimeve ka rënë për 22 për qind.
ATK-ja vlerëson se këta tregues pasqyrojnë një qasje të orientuar drejt rritjes së përmbushjes së obligimeve tatimore, parandalimit të parregullsive dhe administrimit më efikas të detyrimeve nga tatimpaguesit.
“Këta tregues pasqyrojnë një qasje të orientuar drejt përmbushjes më të madhe tatimore, parandalimit të parregullsive dhe administrimit më efikas të obligimeve tatimore”, thuhet në njoftimin e ATK-së transmeton Klankosova.tv.
Sipas këtij institucioni, rezultatet janë arritur përmes monitorimit të vazhdueshëm të bizneseve, me fokus të veçantë te tatimpaguesit me rrezik të lartë tatimor, si dhe përmes informimit dhe edukimit të tatimpaguesve për përmbushjen e drejtë të obligimeve të tyre.
ATK-ja thekson se një rëndësi të veçantë i është kushtuar edhe parandalimit të shkeljeve, me synimin që të rritet përmbushja vullnetare dhe të zvogëlohet nevoja për masa ndëshkuese.
Një tjetër faktor që, sipas ATK-së, ka ndikuar në përmirësimin e shërbimeve është digjitalizimi i shërbimeve tatimore, i cili synon të lehtësojë qasjen e tatimpaguesve, të shkurtojë procedurat dhe të rrisë efikasitetin e administrimit tatimor.