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Zachary Athekame po kalon një formë të shkëlqyer te Lyoni, ndërsa paraqitjet e tij kanë tërhequr vëmendjen e Milanit, klub që po shqyrton mundësinë e rikthimit të tij që në afatin kalimtar të janarit.
Mbrojtësi i djathtë zviceran, i cili është i huazuar te Lyoni nga Milani për sezonin 2026/27, është shndërruar në një nga lojtarët më të spikatur të skuadrës së drejtuar nga Paulo Fonseca.
Në shtatë paraqitje në Ligue 1, Athekame ka realizuar dy gola dhe ka dhënë tri asistime.
Ai ishte vendimtar edhe në fitoren 2-1 ndaj Nicës, ku asistoi për golin e Tanner Tessmann dhe u vlerësua si lojtari më i mirë i ndeshjes.
Sipas mediave italiane, Milani po e ndjek me vëmendje zhvillimin e futbollistit 21-vjeçar dhe po shqyrton mundësinë e rikthimit të tij më herët se planifikimi fillestar.
Kuqezinjtë kanë nevojë për alternativa në krahun e djathtë të mbrojtjes dhe shohin te Athekame një lojtar me potencial të madh për të ardhmen.
Megjithatë, rikthimi në janar nuk është konfirmuar. Huazimi i tij te Lyoni është paraparë deri në fund të sezonit dhe, sipas raportimeve, një ndërprerje e parakohshme do të kërkonte marrëveshje me klubin francez.
Paraqitjet e fundit po e bëjnë Athekamen një emër gjithnjë e më të rëndësishëm për Milanin, që mund të vendosë ta rikthejë në skuadër për pjesën e dytë të sezonit./Klankosova.tv