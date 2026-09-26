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Një ngjarje e rëndë u shënua natën vonë të së premtes, në Agios Panteleimona në Athinë, pas një sulmi të armatosur nga persona të panjohur, që rezultoi në plagosjen e një fëmije të mitur.
Katër persona në një makinë iu afruan një kafeneje, të vendosur në rrugën “Agorakritou” dhe hapën zjarr mbi të.
Gjatë sulmit, një vajzë rreth 10 vjeç u plagos në këmbë, shkruan tch, transmeton Klankosova.tv.
Deri më tani, autoritetet greke nuk kanë sqaruar nëse plaga erdhi direkt nga një plumbi i armë së zjarrit apo nga sendet e tjera të goditura.
Nëna e fëmijës, me origjinë shqiptare, nuk priti ambulancën dhe e transportoi menjëherë vajzën e vogël në Spitalin e Fëmijëve “Aglaia Kyriakou” për kujdes mjekësor.
Në momentin e ngjarjes në lokal ndodheshin 10 persona, të gjithë shqiptarë.
Ndërkohë më vonë është gjetur dhe një makinë e djegur, për të cilën dyshohet se i përket autorëve.
Forcat e policisë kanë mbërritur me shpejtësi në vendngjarje dhe po kryejnë hetime për rrethanat e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.