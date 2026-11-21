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Platforma qytetare “Liria ka emër” ka reaguar pas përfundimit të vizitës katërditore të ish-kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në Kosovë.
Përmes një postimi, platforma ka shpërndarë një mesazh në mbështetje të Krasniqit, duke thënë se beteja e tij në Hagë është një betejë tjetër për Liri, transmeton Klankosova.tv.
“Dy kohë të ndryshme, dy beteja për liri.
E para për të gjithë, e dyta sërish për të gjithë – për Kosovën, për UÇK-në, për historinë.
I njëjti njeri.
Stoik e çlirimtar,
Atëherë, sot e përjetë!
BACI JAKUP”, thuhet në reagimin e platformës.