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Një tjetër ndeshje spektakolare në Serie A, në përmbyllje të xhiros së nëntë. Atalanta dhe Fiorentina kanë ndarë pikët në një përballje me katër gola, që përfundoi 2-2.
Ishin vendasit ata që kaluan të parët në epërsi me anë të Charles De Ketelaere, por pjesa e dytë solli përmbysjen e përkohshme të Fiorentinës. Alieu Nije dhe Joao Mario shënuan dy gola të shpejtë, duke i dhënë avantazhin 1-2 skuadrës mysafire.
Megjithatë, Atalanta nuk u dorëzua dhe arriti të barazojë rezultatin 16 minuta para fundit, kur Nicola Zalewski realizoi për 2-2, duke vulosur rezultatin përfundimtar.
Në xhiron e ardhshme, Fiorentina do të udhëtojë te Sassuolo, ndërsa Atalanta do të presë Parman.