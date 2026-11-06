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Shfaqja teatrale “Ata s’janë më” do të prezantohet më 7 nëntor 2026, në orën 20:00, në Stacionin Kulturor në Prishtinë, duke sjellë një rrëfim prekës mbi humbjen, kujtesën dhe pasojat njerëzore të luftërave në ish-Jugosllavi.
Në qendër të shfaqjes është historia e Sadikës, e cila përpiqet të ruajë gjurmët e jetëve që luftërat ia morën. Përmes kujtimeve dhe sendeve të përditshme, ajo rikthen praninë e njerëzve që nuk janë më, familjeve të ndara dhe të ardhmeve që nuk patën mundësi të jetoheshin.
E vendosur në sfondin e gjenocidit të Srebrenicës, vepra trajton përpjekjen për të jetuar me dhimbjen e humbjes, por edhe frikën se kujtimet për ata që mungojnë mund të zbehen me kalimin e kohës. Një element i veçantë i kësaj shfaqjeje është përvoja zanore zhytëse. Secili spektator e ndjek shfaqjen përmes një kufjeje personale, duke u bërë pjesë e botës së Sadikës dhe rrëfimit të saj intim.
Teksti është shkruar nga Doruntina Basha, ndërsa regjinë e ka realizuar Andrej Nosov. /KlanKosova.tv