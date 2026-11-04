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Protesta për drejtësi për Arlinda Zekajn, e organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, po vazhdon në ditën e tetë.
Me thirrjet “Ata njerëz kanë me u përgjigj”, protestuesit po kërkojnë drejtësi për Arlindën dhe përgjegjësi nga institucionet për rastet kur jeta e grave rrezikohet, pavarësisht se ato kërkojnë mbrojtje nga institucionet, transmeton Klankosova.tv.
Përmes kësaj proteste, organizatorët dhe pjesëmarrësit po kërkojnë që përgjegjësit të japin llogari dhe që institucionet të ndërmarrin masa konkrete për parandalimin e rasteve të dhunës ndaj grave.
Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës, nga kunati i saj.