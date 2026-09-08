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Aston Villa dhe AEK Athens e kanë nisur me fitore aventurën e tyre në Ligën e Kampionëve, pasi triumfuan përballë Club Brugge, respektivisht LASK-ut.
Aston Villa ka marrë një fitore të vështirë në udhëtim ndaj skuadrës belge, duke triumfuar me rezultat 2-3.
Skuadra angleze kaloi e para në epërsi në minutën e 11-të, kur John McGinn realizoi një gol spektakolar për 0-1.
Club Brugge reagoi shpejt dhe arriti ta barazojë rezultatin në minutën e 19-të. Vetlesen u gjend në vendin e duhur pas një aksioni të bukur të vendasve dhe e dërgoi topin në rrjetë.
Megjithatë, Aston Villa e riktheu epërsinë vetëm tri minuta më vonë. Emiliano Buendía realizoi nga afërsia pas asistimit të Gomes, duke e çuar rezultatin në 1-2.
Mysafirët e thelluan avantazhin pak para përfundimit të pjesës së parë. Nicolas Jackson përfitoi nga një gabim i rëndë në mbrojtjen e Club Brugge dhe shënoi për 1-3 në minutën e 43-të.
Skuadra belge nuk u dorëzua dhe në pjesën e dytë arriti ta ngushtojë epërsinë. Nicolò Tresoldi ishte i saktë nga pika e bardhë në minutën e 61-të, duke vendosur rezultatin përfundimtar 2-3.
Në ndeshjen tjetër, AEK Athens e ka nisur me fitore aventurën në Ligën e Kampionëve, pasi mposhti LASK-un e Austrisë me rezultat 1-0.
Golin e vetëm të takimit e realizoi Razvan Marin në minutën e 21-të, duke shënuar një gol të bukur nga gjuajtja e lirë dhe duke e lënë të pafuqishëm portierin mysafir.
Me këto fitore, Aston Villa dhe AEK Athens e kanë nisur në mënyrën më të mirë fazën e ligës në Ligën e Kampionëve, duke arkëtuar nga tri pikë në xhiron e parë.