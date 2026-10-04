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Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani, ka folur për Klan Kosovën pas barazimit 1:1 ndaj Austrisë, në një ndeshje ku ai shënoi golin e vetëm për dardanët.
Ai u shpreh se pavarësisht rezulatit, sipas tij, është bërë një lojë shumë e mirë.
“Fatkeqësisht nuk mundëm ta fitojmë lojën. Normalisht do të kishte qenë pak më ndryshe edhe ndjenja nëse do ta kishim fituar lojën, por kështu është në futboll, duhet ta pranojmë. Besoj që kemi bërë një lojë shumë të mirë dhe shpresoj që muajin tjetër, kur të kthehem sërish për Kombëtare, t’i bëjmë edhe dy lojëra të mira dhe të marrim sa më shumë pikë”, u shpreh Asllani.
Ai vlerësoi energjinë e treguar nga skuadra gjatë gjithë ndeshjes.
“Besoj se energjia ka qenë shumë e lartë. E kemi ditur që edhe fusha nuk është më e mira, kështu që e kemi ditur se duhet të kemi një mentalitet shumë të mirë dhe të sjellim energji në fushë. Besoj se i gjithë ekipi e ka bërë këtë maksimalisht dhe jam krenar me të gjithë ekipin”, tha ai./Klankosova.tv