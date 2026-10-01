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Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani, është pajtuar me rezultatin e barabartë 0-0 me Izraelin në Ligën e Kombeve bazuar në rrjedhën e lojës.
Ai tha se e kanë mentalitetin gjithmonë për të fituar por se në futboll “nuk është gjithmonë aq lehtë”.
“Besoj që në fund me e kqyrë rezultatin 0-0 është okej, na i kemi pasë do shansa edhe në anën tjetër Izraeli i ka pasë do shansa”, ka thënë Asllani për Klan Kosovën.
“Dy ekipet kanë mujtë me shënu gol, u kanë lojë 50-50, kështu që kemi me e bo një recovery të mirë edhe me qenë të gatshëm për të dielën”.