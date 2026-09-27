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Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani pas humbjes ndaj Austrisë tha se kundërshtari sot ishte ekip më i mirë se "Dardanët".
Asllani tha se lojtarët dhanë maksimumin, por u mungoi edhe fati.
Ai shtoi se "Dardanët" do të përgatiten për ndeshjen e radhës ndaj Izraelit për të dhënë maksimumin në fushë.
"Besoj që Austria ka qenë sot ekipi më i mirë, kanë luajtur më mirë se ne, këso ditë ka dhe ne duhet të japim tash maksimumin kundër Izraelit. Austria ka qenë kundërshtar më i fortë se Irlanda, u pa kualiteti i tyre në lojë, ne e dhamë maksimumin, nuk patëm fat, do të përgatitemi për të enjten që të japim maksimumin", tha ai.