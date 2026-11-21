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Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat preliminare për lindjet, vdekjet, kurorëzimet dhe shkurorëzimet gjatë muajit shtator të këtij viti.
Sipas të dhënave të ASK-së, gjatë këtij muaji janë regjistruar gjithsej 2 mijë e 556 lindje, brenda dhe jashtë Kosovës. Prej tyre, 1 mijë e 378 janë meshkuj dhe 1 mijë e 178 femra.
Krahasuar me muajin gusht, numri i lindjeve është rritur për 2.2 për qind, transmeton Klankosova.tv
Ndërkohë, në shtator janë regjistruar 861 vdekje, prej të cilave 462 meshkuj dhe 399 femra. Në raport me muajin paraprak, vdekjet kanë shënuar rënie prej 11 për qind.
Sa u përket kurorëzimeve, gjatë shtatorit janë regjistruar 1 mijë e 215 raste, duke shënuar rënie prej 37.5 për qind krahasuar me gushtin, transmeton Klankosova.tv.
Në anën tjetër, shkurorëzimet kanë shënuar rritje të ndjeshme. Gjatë këtij muaji janë regjistruar 151 raste në Kosovë, apo 55.7 për qind më shumë se në muajin paraprak.