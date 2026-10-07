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Të mërkurën, fotografinë e ka të varur në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të cilin e drejtoi për gati një vit.
Veç tash, imazhi i saj do të shfaqet në krejt institucionet shtetërore dhe ambasada të Republikës.
Justina Shiroka Pula, që nga e marta mori detyrën si e para e vendit, pak minuta para se të përfundonte afati kushtetues për zgjedhje të presidentit.
73 vjeçja u bë gruaja e tretë prijëse në histori të Kosovës, njashtu si kuptimi e emrit që nga latinishtja i bie e drejtë, po pritet ta ketë edhe kontributin për vendin.
Profesori Arsim Bajrami, po thotë se detyrën e re dikur bashkëpunëtores së tij, u munduan t’ia kontestojnë, por diçka e tillë nuk do të ndodh.
Udhëheqjen e ASHAK-ut, pritet tash ta zë nënkryetari Fejzullah Krasniqi, derisa të bëhen zgjedhjet e reja.
Akademikja Justina Shiroka Pula, ishte edhe ministre dhe deputete e Kuvendit të Kosovës.