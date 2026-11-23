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Ukraina, lufta hibride dhe rritja e shpenzimeve ushtarake ishin temat kryesore të ditës së katërt të Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Berlin.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky kërkoi anëtarësimin e vendit të tij në NATO, ndërsa Sekretari i Përgjithshëm, Mark Rutte tha se ende nuk ka pajtim mes aleatëve për këtë çështje.
Në këtë forum po marrin pjesë edhe deputetet kosovare, Shqipe Selimi dhe Besa Kabashi-Ramaj, e cila ngriti çështjen e prokurimit të teknologjive të reja dhe ruajtjes së transparencës.
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