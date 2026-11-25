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Grupi i Grave Deputete ka organizuar Asamblenë e Grave Parlamentare dhe Asambliste, me temën “Të sigurojmë drejtësi, të mbrojmë të mbijetuarat dhe t’i japim fund pandëshkueshmërisë”.
Gjatë këtij sesioni, që po mbahet në Kuvendin e Kosovës, ka folur edhe Sazan Ramaxhiku, nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje në Mitrovicë, e cila ka ngritur çështjen e fuqizimit të grave që bartin shami dhe paragjykimeve me të cilat ato përballen, veçanërisht në punësim.
Ajo ka theksuar se, pavarësisht arsimimit, profesionalizmit dhe aftësive, gratë me shami vazhdojnë të hasin vështirësi në tregun e punës, sidomos në institucione.
“Duke diskutuar për fuqizimin ekonomik të gruas, është e rëndësishme të flasim për gratë që për shkak të shamisë vazhdojnë të përballen me paragjykime dhe vështirësi të ndryshme. Si grua që bart shami, do të doja ta ngrija edhe çështjen e grave, që shpesh, pavarësisht arsimimit, profesionalizmit dhe aftësive, përballen me paragjykime në punësim, sidomos në institucione. Si ta bëjmë fuqizimin e të prekshmëve edhe për gratë me shami, çfarë hapash të ndërmarrim që mundësitë të mos përcaktohen nga pamja, por nga kompetenca, profesionalizmi dhe meritokracia”.