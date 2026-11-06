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Në Spitalin e Përgjithshëm në Gjilan, mungojnë edhe penjtë kirurgjikë.
Të paktën kështu bëjnë të ditur pacientët të cilët i intervistoi në këtë spital gazetarja e Klan Kosovës, Arbreshë Uka, gjatë të enjtes.
Sipas familjarit të pacientit, ai është detyruar të blejë blerë penj kirurgjikë, 4 sosh, për një operacion ortopedik.
“S'kishin pas, tha shko blej, nuk ishin shtrenjtë, 2 Euro e diçka. 3-4 copa i bleva”, tregon qytetari.
Por që i njëjti shprehet i irrituar me këtë mungesë bazike.
“Veç në Afrikë ndoshta [blihen], edhe në Afrikë jo... të lutna... as në Afrikë qito nuk blehen, dhe jo në Kosovën e lirë”, u shpreh ai, raporton Klankosova.tv.
Pos penjve, si materiale bazike në kuadër të Listës Esenciale, u detyrua ta blejë edhe protezën ortopedike për familjarin e tij si shkak i thyerjes që e ka pësuar dhe urgjencës. Kjo, atij i kushtoi 1100 Euro.
Ndonëse QKUK/ShSKUK me 28 tetor ka njoftuar për pranimin e kontingjentit të parë të protezave, të njëjta ende as nuk janë shpërndarë në spitale regjionale dhe as nuk kanë filluar ende këto operacione, ani se janë paralajmëruar.
Janë bërë 4 muaj prej që kjo kontratë në vlerë gati prej 8 milionë Euro është nënshkruar për furnizim me proteza dhe materiale të Listës Esenciale. /Klankosova.tv