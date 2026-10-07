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Klubi londinez ka zyrtarizuar sot rinovimin e kontratës me trajnerin spanjoll, duke i dhënë atij besim për të vazhduar projektin e nisur në vitin 2019.
Arteta e udhëhoqi sezonin e kaluar Arsenalin drejt titullit të Premier League, duke i dhënë klubit trofeun e kampionatit pas 22 vitesh pritje. Gjithashtu, skuadra arriti deri në finalen e Champions League.
Me marrëveshjen e re, Arteta pritet të jetë në stolin e Arsenalit për më shumë se një dekadë, teksa synimi i klubit është të vazhdojë suksesin dhe të luftojë për trofe të mëdhenj në vitet e ardhshme.
“Ky është vetëm fillimi”, ka deklaruar Arteta pas nënshkrimit të kontratës së re.