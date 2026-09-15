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Arsenali ka kaluar në fazën tjetër të EFL Cup, pasi në 1/16 e finales mposhti Ipswich Townin me rezultat 4-2.
“Topçinjtë” e nisën fuqishëm takimin, me Max Dowman që shënoi për 1-0 në minutën e 7-të. Noni Madueke dyfishoi epërsinë në minutën e 16-të, transmeton Klankosova.tv.
Dowman realizoi sërish në fillim të pjesës së dytë, ndërsa Mikel Merino shënoi për 4-0 në minutën e 58-të.
Ipswich reagoi me Anis Mehmeti (62’) dhe Chuba Akpom në minutat shtesë, por Arsenali ruajti epërsinë dhe siguroi kualifikimin me rezultatin 4-2.