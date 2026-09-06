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Arsenali ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në Premier League, duke mposhtur Chelsean me rezultat 2-1 në shtëpi.
Chelsea e nisi më mirë ndeshjen dhe kaloi në epërsi pas vetëm dy minutash, me Morgan Rodgers që realizoi pas asistimit të Hatos.
Arsenali reagoi dhe gjeti golin e barazimit përmes Kai Havertz në minutën e 25-të, pas një goditjeje të fuqishme që la të shtangur portierin e Chelseat.
Më herët, golin e Riccardo Calafiorit e anuloi VAR-i për pozitë jashtë loje.
Në pjesën e dytë, vendasit u shfaqën më të rrezikshëm dhe në minutën e 50-të Martin Ødegaard realizoi për përmbysjen e rezultatit, pas asistimit të Tzolis.
Arsenali pati mundësi ta mbyllte ndeshjen më herët, ndërsa Chelsea ishte shumë pranë barazimit në fund. Megjithatë, David Raya bëri një pritje fantastike ndaj Estevaos në minutën e 89-të.
Me këtë fitore, Arsenali shkon në nëntë pikë, ndërsa Chelsea mbetet me gjashtë pikë pas tri ndeshjeve.