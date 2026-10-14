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Skuadra e Arsenalit pritet të shkurtojë rreth 60 vende pune në kuadër të një plani për uljen e shpenzimeve, vetëm një javë pasi trajneri Mikel Arteta nënshkroi kontratën e re me klubin londinez.
Sipas raportimeve të mediave angleze, vendimi do të prekë kryesisht sektorët administrativë dhe departamentet që nuk lidhen drejtpërdrejt me aktivitetin sportiv. Ndërkohë, stafet e trajnerëve dhe ekipet e performancës së skuadrave të meshkujve, femrave dhe akademisë nuk do të preken nga këto shkurtime.
Kjo masë vjen vetëm pak ditë pasi Arteta firmosi një kontratë të re katërvjeçare, e cila do ta mbajë në krye të “Topçinjve” deri në vitin 2030. Marrëveshja raportohet të ketë një vlerë prej rreth 20 milionë funtesh në vit, me bonuse që mund ta rrisin më tej përfitimin e tij financiar.
Sipas raportimeve, shkurtimet synojnë të kursejnë nga 5 deri në 7 milionë funte në vit. Megjithatë, procesi i konsultimeve është ende në zhvillim dhe numri përfundimtar i vendeve të punës që do të shkurtohen mund të ndryshojë.