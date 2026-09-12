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Arsenali ka marrë fitoren e katërt radhazi në Premier League, duke mposhtur në udhëtim Sunderlandin me rezultat 0-2.
“Topçinjtë” patën disa mundësi për të kaluar në epërsi, ndërsa edhe vendasit rrezikuan në disa raste. Rasti më i mirë i Sunderlandit erdhi nga pika e bardhë, por Enzo Le Fee dështoi të mposhtte David Rayën, transmeton Klankosova.tv.
Vetëm katër minuta më vonë, Bruno Guimaraes zhbllokoi ndeshjen me një goditje spektakolare nga distanca në minutën e 58-të.
Arsenali shënoi edhe përmes Jurrien Timberit, por goli u anulua për pozitë jashtë loje.
Në minutat shtesë, londinezët fituan një penallti, të cilën Bukayo Saka e konkretizoi për rezultatin përfundimtar 0-2.
Me këtë fitore, Arsenali shkon në kuotën e 12 pikëve pas katër xhirove, ndërsa Sunderland mbetet në vendin e 14-të me katër pikë.