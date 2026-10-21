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Arsenal dhe Bayern Munich kanë ndarë pikët në xhiron e tretë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Arsenal kaloi e para në avantazh me golin e Eze në minutën e 25-të të takimit, kurse Bayern përmbysi rezultatin me golat e Davies në minutën e 35-të dhe Kane në minutën e 61-të.
Golin e barazimit për anglezët e shënoi, Declan Rice në minutën e 82-të të takimit.
Në anën tjetër, Real Madrid shënoi fitore me rezultat 4-1 ndaj Leipzig.
Golat për "Los Blancos" i shënuan: Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe dhe Diomande.
Inter triumfoi 1-0 ndaj Shakhtar Donetsk, kurse Aston Villa mposhti Viking me rezultat 3 me 1.