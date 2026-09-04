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Një shtetas i Serbisë është arrestuar në pikën kufitare në Jarinjë, pasi dyshohet se i ka ofruar 10 euro ryshfet një zyrtari policor kufitar.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, i dyshuari dyshohet se ka ofruar paratë me qëllim që t’i mundësohej vajzës së tij hyrja në Kosovë.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
PKK Jarinje 03.09.2026 – 09:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, pasi që i njëjti i ka ofruar 10 euro ryshfet zyrtarit policor kufitar në mënyrë qe t’i mundësohet vajzës se tij hyrja në Kosovë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje.