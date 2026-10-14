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Një shtetas i Serbisë është arrestuar në pikëkalimin kufitar në Merdar, pasi gjatë kontrollit në veturën e tij është gjetur dhe konfiskuar një elektroshok.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është regjistruar më 13 tetor, rreth orës 12:00.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
"PKK Merdar 13.10.2026 – 12:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë pasi që gjatë kontrollit në veturën e tij është gjetur dhe konfiskuar një elektroshok. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje".