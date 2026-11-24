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Një rast i dhunës në familje është raportuar në fshatin Belincë të Shtimes, ku një person dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës së tij.
Sipas raportit policor, rasti ka ndodhur më 20 nëntor, rreth orës 11:10, ndërsa i dyshuari është arrestuar më 23 nëntor 2026.
I dyshuari, shtetas kosovar, i cili sipas policisë ka probleme psikike, dyshohet se ka sulmuar fizikisht nënën e tij.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar si “Dhunë në familje”.