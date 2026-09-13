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Një person është arrestuar në fshatin Opterushë të Rahovecit, pasi gjatë kontrollit tek ai është gjetur substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 12 shtator, rreth orës 21:10.
Gjatë kontrollit, policia ka gjetur dhe konfiskuar 11.04 gramë marihuanë, një grinder dhe dy pako rizlla.
Kontrolli më pas është kryer edhe në shtëpinë e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe konfiskuar edhe 27 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
"Opterushë, Rahovec 12.09.2026-21:10. Është arrestuar i dyshuari m/k pasi që, tek i njëjti gjatë kontrollit është gjetur dhe konfiskuar substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë me peshë prej 11.04 gram, një grinder dhe dy pako rizlla. Pastaj në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar edhe 27 gram substancë e dyshuar e llojit marihuanë. Me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje".