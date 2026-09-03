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Policia e Kosovës e ka arrestuar një person në Prishtinë, pasi dyshohet për sulm seksual.
Rasti ka ndodhur më 27 gusht të këtij viti, ndërkaq sipas forcave të rendit, personi i dyshuar ka arritur të identifikohet dhe të kapet nga zyrtarët policorë.
“Më 02.09.2026 pas hetimeve të zhvilluara lidhur me rastin, është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar dhe i njëjti pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.”, thuhet në raportin 24-orës të Policisë së Kosovës. /Klankosova.tv