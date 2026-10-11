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Një person është arrestuar në Obiliq, pasi gjatë kontrollit në veturën e tij Policia ka gjetur armë zjarri dhe një sasi të dyshuar të marihuanës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, në veturë është sekuestruar një pistoletë e llojit “Reximex”, dy karikatorë, 18 fishekë të kalibrit 9x19 mm dhe 0.27 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar, ndërsa rasti vazhdon në procedurë të rregullt./Klankosova.tv