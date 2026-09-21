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Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar mashkull, shtetas të Kosovës, nën dyshimin se ka kryer veprën penale të dhunimit ndaj një viktime femër, shtetase e huaj.
Sipas policisë, pas arrestimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Rasti është duke u trajtuar nga organet kompetente.
"Gjakovë 19.09.2026-NN. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, dyshohet se ka kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës femër shtetase të huaj. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje".