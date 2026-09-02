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Një person është arrestuar të martën në rrugën “Nëna Terezë” në Gjakovë, pasi gjatë kontrollit policor në çantën e krahut iu gjet një armë zjarri.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, i dyshuari mashkull kosovar është ndaluar derisa ishte duke drejtuar veturën. Gjatë kontrollit, njësitet policore kanë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë dhe 18 fishekë.
Në konsultim me prokurorin, i dyshuari është intervistuar dhe më pas është liruar për procedurë të rregullt.
"Rr. Nëna Terezë, Gjakovë 01.09.2026 /11:40. **Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi është ndaluar me veturën të cilën ishte duke e drejtuar dhe gjatë kontrollit në çantën e krahut tek i njëjti njësitet policore kanë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë dhe 18-fishekë. Në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit është liruar në procedurë të rregullt".