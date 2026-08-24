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Policia e Kosovës ka njoftuar se sonte rreth orës 21:00 e ka arrestuar një person që ka qenë i kërkuar nga Interpoli.
Sipas njoftimit, arrestimi i tij është mundësuar pas bashkëpunimit me njësitë relevante policore.
Operacioni policor është realizuar në Ferizaj, me ç’rast është bërë arrestimi i dyshuarit me inicialet (N.R.), i cili ka dy shtetësi, atë të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut.
“Ky arrestim u realizua pasi që i njëjti kërkohej përmes INTERPOL-it me urdhër arrest ndërkombëtar lëshuar nga autoritetet e Maqedonisë se Veriut për veprën penale “Vjedhje e rëndë” dhe se i njëjti iu ishte shmangur drejtësisë.”, thuhet në njoftim.
Me urdhër të prokurorit, sipas njoftimit, i arrestuari është dërguar në ndalim policor për 48 orë për të vazhduar me procedurat tjera ligjore. /Klankosova.tv