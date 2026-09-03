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Një person me inicialet R.K. është arrestuar të enjten në kuadër të hetimeve për krime lufte në Zubin Potok.
Arrestimi është kryer me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës nga hetuesit e Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Luftës. R.K. dyshohet për veprën penale “Krime lufte kundër popullsisë civile” dhe është ndaluar për 48 orë.
“Brenda afatit ligjor të përcaktuar me Kodin e Procedurës Penale, PSRK- ja do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ndërsa, në koordinim me hetuesit policorë, do të vazhdojë ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë./Klankosova.tv