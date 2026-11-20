Lajmet e fundit
Një person është arrestuar në Mitrovicën e Jugut, nën dyshimin për posedim të narkotikëve.
Sipas ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, operacioni është realizuar nga Policia e Kosovës në koordinim me AKI-në, gjatë të cilit janë sekuestruar 51.2 gramë kanabis, 1 mijë e 555 euro dhe dy telefona celularë, transmeton Klankosova.tv.
Sveçla ka paralajmëruar se personat e përfshirë në trafikimin dhe shpërndarjen e narkotikëve do të përballen me institucionet e rendit dhe drejtësisë. /Klankosova.tv