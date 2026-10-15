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Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për grabitje në një filial të një kompanie në rrugën “Anton Çeta” në Gjakovë.
Sipas raportit të Policisë, rasti ishte raportuar më 10 tetor 2026, kur ankuesja kishte deklaruar se një shumë e konsiderueshme parash ishte marrë nën kërcënim.
Pas hetimeve, zyrtarët e Sektorit të Hetimeve në Gjakovë kanë arritur ta identifikojnë dhe lokalizojnë të dyshuarin, mashkull i moshës madhore, i cili më pas është arrestuar.
Pas intervistimit, në koordinim me prokurorin e Shtetit, ndaj tij është iniciuar rasti për veprën penale “grabitje”, ndërsa me vendim të prokurorit është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe hetimin e veprave penale.