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Në lagjen 28 Nëntori në Fushë-Kosovë, është bërë arrestimi i një të dyshuari nga komuniteti serb.
Siç raportoi gazetarja e Klan Kosova, Vesa Hoda, arrestimi i tij erdhi pasi i njëjti kishte kërcënuar banorët se do t’i hedhtë në erë.
“Para pak minutash është bërë arrestimi i tij, paksa dhunshëm, pasi ai ka refuzuar të hapte derën e banesës dhe policisë i është dashur kohë më e gjatë derisa kanë hyrë aty. Hetimet në banesën e të njëjtit janë duke vazhduar”.
“Dyshohet se një person i komunitetit serb ka kërcënuar banorët e lagjes se do të aktivizojë një mjet shpërthyes dhe do ta shkatërrojë tërë vendin. Ky person është i njohur për banorët, pasi, sipas tyre, ka bërë probleme edhe më herët. I njëjti edhe para disa muajve ka gjuajtur me shishe qelqi banorët dhe i ka ofenduar vazhdimisht”, deklaroi gazetarja Hoda.