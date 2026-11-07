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Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshuar për posedim të substancave narkotike.
Sipas njoftimit policor, rasti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 21:20 në rrugën “Afrim Zhitia” në Prishtinë.
“Janë arrestuar pesë të dyshuar meshkuj kosovarë, për shkak se gjatë kontrollit tek të njëjtit në dy vetura dhe një banese që i kishin në shfrytëzim janë gjetur dhe sekuestruar: 52.93 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit kokainë, 517.5 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë, një peshore për matjen e narkotikëve, 2 paketime me folje që shërbejnë për paketimin e substancave narkotike”.
“Në cilësi të provave materiale janë sekuestruar edhe 440 euro para që dyshohet se janë përfituar nga shitja e narkotikëve dhe tre telefona celularë”, ka thënë Policia.
Ndërkaq, u theksua se pas intervistimit, me vendim të prokurorit, katër nga të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa një është liruar në procedurë të rregullt. /Klankosova.tv