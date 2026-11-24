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Katër persona raportohet se janë arrestuar për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Sipas informacioneve të para, bëhet fjalë për të afërm të familjes së ish-burrit të Arlindës, Jeton Sylajt.
Arlinda u vra më 25 tetor 2026 në Vitomiricë, nga ish-kunati i saj, Albert Sylaj.
Rasti i saj e dëshmoi se shteti dështoi t'i ofrojë mbrojtje, edhe pse e ndjera kishte kërkuar ndihmë nga institucionet dhe kishte pasur urdhër mbrojtës.
Klankosova.tv është në pritje të një deklarate zyrtare nga institucionet lidhur me zhvillimet e reja.