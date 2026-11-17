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Dy persona të dyshuar për grabitjen e armatosur që ndodhi të martën në mesditë në Gjakovë janë arrestuar, ka bërë të ditur ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.
Përmes një postimi, Sveçla ka njoftuar se të dyshuarit janë identifikuar mbrëmë, ndërsa janë arrestuar sot, pas një pune intensive hetimore nga Policia e Kosovës, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë (AKI) dhe Prokuroria.
Gjatë aksionit, sipas Sveçlës, janë sekuestruar edhe armët që dyshohet se janë përdorur në kryerjen e grabitjes, si dhe një sasi e konsiderueshme parash, transmeton Klankosova.tv.
Grabitja e armatosur kishte ndodhur dje në Gjakovë, ku si pasojë ishte plagosur një qytetar, ndërsa ishte rrezikuar edhe siguria e personave të tjerë.
"Nuk do të lejojmë që individë të tillë të cenojnë sigurinë dhe qetësinë e qytetarëve tanë. Sundimi i ligjit dhe mbrojtja e jetës dhe pronës së qytetarëve mbeten të panegociueshme", ka shkruar ministri.