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Policia në Pejë ka njoftuar se janë arrestuar dy persona nën dyshimin për veprat penale: “mbajtja nё pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armës” dhe “kanosja”.
Gjithashtu, ata kanë bërë të ditur se disa persona ishin pёrfshirё nё njё mosmarrëveshje.
Policia njoftojnё se menjёherё kanё dalur nё vendngjarje dhe kanё ndёrmarrё veprimet e nevojshme hetimore me ç’rast dy persona tё dyshuar janё arrestuar, transmeton Klankosova.tv.
Tё dyshuarit pas intervistimit dhe pёrfundimit tё procedurave tё tjera policore janё dёrguar nё mbajtje pёr 48 orё.