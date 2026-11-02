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Gjatë Prime-it të dytë të Big Brother VIP Kosova 5, është transmetuar një klip për banoren Arlinda, e njohur si Liki, ku janë paraqitur momentet dhe përjetimet e saj gjatë ditëve të para në shtëpinë më të famshme në vend.
Në klip janë shfaqur pamje ku Liki është prekur nga disa fjalë të Anjezës, duke treguar se në disa momente është ndier e bullizuar për shkak të dukjes së saj, ndonëse ka deklaruar se tashmë nuk e ka më këtë kompleks.
Ajo ka folur gjithashtu për ankthin që përjeton.
Ndërkaq, gjatë Prime-it, Liki ka thënë se të gjitha këto situata i janë dukur ndryshe dhe se në ato momente ka qenë shumë emocionale.