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Debati i ashpër mes Arlindës dhe Nichit ka vijuar edhe në dhomën e gjumit, ku situata është tensionuar më tej.
Arlinda tentoi të mos e lejonte Nichin të flinte, duke i hequr jorganin dhe jastëkun.
Banorët e tjerë ndërhyn në përpjekje për t'i qetësuar dhe për t'i ndalur, njofton Klankosova.tv.
Por Arlinda u kundërpërgjigj ndaj tyre, duke i quajtur “debila”, pasi sipas saj, ata nuk kishin ndërhyrë kur Nichi nuk i lejonte banorët e tjerë të flinin.
“Ky është abuzim psikologjik”, iu drejtua Arlinda - Nichit, duke e bërë edhe më të tensionuar situatën në shtëpi.